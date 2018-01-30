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СНГ 30.01.2018 17:16

Президент Молдавии обвиняет правящую коалицию в стремлении дестабилизировать ситуацию

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая коалиция провоцирует протесты и дестабилизацию, которые стране не нужны.

"Конфликты между ветвями власти начались сразу после президентских выборов, - сказал И.Додон в интервью телеканалу TRVI. - Если бы не было махинаций с Конституционным судом, у президента есть определенные полномочия, чтобы блокировать решения парламента".

"Но они прибегли к шулерскому методу, через Конституционный суд. Это бандитский метод узурпации власти, когда Конституционный суд отстраняет президента для подписания конкретного указа. Что делать в такой ситуации? Выводить людей? Устраивать революцию? Я не буду этого делать, так как это нам сейчас не нужно", - сказал И.Додон.

По его словам, протесты и дестабилизация нужны нынешней власти. "Они нас провоцируют на это. Так как правительство в таком случае может либо отменить выборы, либо запретить партию, которая может выиграть выборы. Я не вижу смысла прибегать к протестам, когда до выборов осталось не так много времени, а Партия социалистов, которая поддерживает президента, может выиграть эти выборы", - сказал глава государства.

По его словам, победа на президентских выборах очень важна, но это - промежуточная победа, так как для управления страной нужно выиграть парламентские выборы.

Парламент и правительство Молдавии уже трижды прибегли к временному отстранению президента от власти. Он был отстранен для того, чтобы председатель парламента в качестве и.о. президента подписал указы о назначении нового министра обороны, ряда членов правительства, а также о промульгации закона о борьбе с так называемой "российской пропагандой". Ранее И.Додон дважды отклонил эти решения, хотя по Конституции обязан подписывать указы, если премьер-министр повторно выдвинул кандидатов на посты министров или парламент повторно проголосовал за принятие закона, отклоненного президентом.

Выборы в парламент Молдавии должны состояться в ноябре-декабре 2018 года. Полномочия действующего парламента, в котором большинство у Демократической партии, истекают 30 ноября.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОАЛИЦИЯ, ПОЛЕМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]