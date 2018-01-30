Матвиенко считает, что вопреки санкциям США интерес к российскому оружию в мире будет возрастать

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прогнозирует рост интереса других государств к российской военной продукции, несмотря на давление Вашингтона.

"Несмотря на запугивание отдельных стран, Турция и ряд других действуют так, как они считают нужным, в интересах своей страны, закупая российское вооружение, потому что оно более эффективное, более современное и конкурентное по цене. Уверена, что и другие страны так будут действовать вопреки окрикам Вашингтона, которые день ото дня раздаются", - сказала В.Матвиенко журналистам во вторник.

Так она прокомментировала американские санкции в отношении России и публикацию так называемого "кремлевского доклада" Минфина США.

По мнению спикера Совета Федерации обратила внимание на то что, американцы фактически вводят экстерриториальные санкции. Поэтому, считает В.Матвиенко, в мире нарастает протест целого ряда государств, которые считают недопустимыми действия США в ущерб национальным интересам других стран, в том числе союзников, ради продвижения американских интересов. По ее мнению, эти настроения будут расширяться.

"Я думаю, что такие настроения рано или поздно придут к критической точке", - сказала В.Матвиенко.