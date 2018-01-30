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СНГ 30.01.2018 17:34

Матвиенко считает, что вопреки санкциям США интерес к российскому оружию в мире будет возрастать

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прогнозирует рост интереса других государств к российской военной продукции, несмотря на давление Вашингтона.

"Несмотря на запугивание отдельных стран, Турция и ряд других действуют так, как они считают нужным, в интересах своей страны, закупая российское вооружение, потому что оно более эффективное, более современное и конкурентное по цене. Уверена, что и другие страны так будут действовать вопреки окрикам Вашингтона, которые день ото дня раздаются", - сказала В.Матвиенко журналистам во вторник.

Так она прокомментировала американские санкции в отношении России и публикацию так называемого "кремлевского доклада" Минфина США.

По мнению спикера Совета Федерации обратила внимание на то что, американцы фактически вводят экстерриториальные санкции. Поэтому, считает В.Матвиенко, в мире нарастает протест целого ряда государств, которые считают недопустимыми действия США в ущерб национальным интересам других стран, в том числе союзников, ради продвижения американских интересов. По ее мнению, эти настроения будут расширяться.

"Я думаю, что такие настроения рано или поздно придут к критической точке", - сказала В.Матвиенко.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВТС, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]