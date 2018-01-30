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Дальнее зарубежье 30.01.2018 17:45

В Париже уровень воды в Сене снижается после зафиксированного накануне пика паводка

Уровень воды в реке Сене во французской столице во вторник начал постепенно снижаться, сообщают местные СМИ.

Мэр Парижа Анн Идальго провела совещание с главами столичных округов, на котором обсуждалась ситуация с паводком и его возможные последствия.

"Могут возникнуть проблемы, связанные с электричеством, системой водоснабжения и отопления", - отметила А.Идальго.

Кроме того, по ее словам, в среду в Париже ожидаются новые ливни, которые могут усугубить проблему.

Как пишет газета "Паризьен", берега Сены во французской столице до сих пор затоплены, продолжает действовать запрет на движение речного транспорта. Также закрыты станции скоростной железнодорожной линии RER C.

Накануне уровень воды в Сене поднялся до отметки в 5,8 метра, что стало пиковым показателем за время паводка.

В 12 французских департаментах, в том числе в Сене и Марне, О-де-Сене и Валь-де-Марне, продолжает действовать повышенный - оранжевый - уровень опасности из-за наводнения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, СЕНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]