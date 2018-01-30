Переброска боевиков ИГИЛ в Афганистан является частью плана США по дестабилизации региона, утверждает аятолла Хаменеи

Руководитель и духовный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи обвинил США в помощи террористической группировке "Исламское государство", сообщают иранские СМИ.
Выразив сожаление в связи с убийством невинных людей в результате недавних террористических актов в Афганистане, А.Хаменеи заявил: "Те же руки, которые создали террористическую группировку ДАИШ (арабская аббревиатура ИГИЛ) и превратили ее в инструмент угнетения и преступлений против народов Сирии и Ирака, теперь после того, как они потерпели поражения в этих странах, они пытаются перебросить ДАИШ в Афганистан. Недавние массовые убийства на самом деле являются началом их плана".
Он отметил, что для террористов нет никакой разницы между шиитами и суннитами.
"США хотят, чтобы регион никогда не знал покоя, а правительства и жители региона были бы заняты борьбой друг с другом", - подчеркнул иранский лидер.
По его словам, США являются основной причиной отсутствия безопасности в Афганистане, а убийства, которые происходили от имени религии за последние 20 лет в этом регионе, были прямо или косвенно осуществлены их агентами.
"Теперь они оправдывают свое присутствие путем лишения региона безопасности, чтобы достичь своих политических и экономических целей", - сказал аятолла.
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