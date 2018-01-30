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Регион 30.01.2018 15:48

Переброска боевиков ИГИЛ в Афганистан является частью плана США по дестабилизации региона, утверждает аятолла Хаменеи

Руководитель и духовный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи обвинил США в помощи террористической группировке "Исламское государство", сообщают иранские СМИ.

Выразив сожаление в связи с убийством невинных людей в результате недавних террористических актов в Афганистане, А.Хаменеи заявил: "Те же руки, которые создали террористическую группировку ДАИШ (арабская аббревиатура ИГИЛ) и превратили ее в инструмент угнетения и преступлений против народов Сирии и Ирака, теперь после того, как они потерпели поражения в этих странах, они пытаются перебросить ДАИШ в Афганистан. Недавние массовые убийства на самом деле являются началом их плана".

Он отметил, что для террористов нет никакой разницы между шиитами и суннитами.

"США хотят, чтобы регион никогда не знал покоя, а правительства и жители региона были бы заняты борьбой друг с другом", - подчеркнул иранский лидер.

По его словам, США являются основной причиной отсутствия безопасности в Афганистане, а убийства, которые происходили от имени религии за последние 20 лет в этом регионе, были прямо или косвенно осуществлены их агентами.

"Теперь они оправдывают свое присутствие путем лишения региона безопасности, чтобы достичь своих политических и экономических целей", - сказал аятолла.

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Тэги: ИРАН, США, ИГИЛ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]