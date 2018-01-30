Мадрид приветствует решение парламента Каталонии отложить заседание по избранию главы автономии

Власти Испании приветствуют решение парламента Каталонии перенести на более поздний срок заседание, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос о переизбрании бывшего главы женералитата автономии Карлеса Пучдемона, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Кроме того, агентство приводит слова пресс-секретаря правительства Испании, заявившей, что правительство страны и Конституционный суд "помешали глумлению над нашей демократией". По ее словам, "сепаратисты знают, что они должны следовать закону, как и другие подданные".

В субботу Конституционный суд Испании постановил, что для того, чтобы быть избранным на должность главы женералитата Каталонии, К.Пучдемон должен лично присутствовать на соответствующем заседании парламента автономии, которое было запланировано на 30 января.

Во вторник спикер парламента Каталонии Роже Торрен заявил о переносе заседания по вопросу возвращения К.Пучдемона на этот пост, не назвав определенной даты.

К.Пучдемон бежал в Бельгию вскоре после отстранения от должности главы женералитата в конце октября 2017 года. В Испании против него и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях после проведения референдума о независимости Каталонии, он может быть задержан при возвращении в страну.