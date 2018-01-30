Мадрид приветствует решение парламента Каталонии отложить заседание по избранию главы автономии

Власти Испании приветствуют решение парламента Каталонии перенести на более поздний срок заседание, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос о переизбрании бывшего главы женералитата автономии Карлеса Пучдемона, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Кроме того, агентство приводит слова пресс-секретаря правительства Испании, заявившей, что правительство страны и Конституционный суд "помешали глумлению над нашей демократией". По ее словам, "сепаратисты знают, что они должны следовать закону, как и другие подданные".
В субботу Конституционный суд Испании постановил, что для того, чтобы быть избранным на должность главы женералитата Каталонии, К.Пучдемон должен лично присутствовать на соответствующем заседании парламента автономии, которое было запланировано на 30 января.
Во вторник спикер парламента Каталонии Роже Торрен заявил о переносе заседания по вопросу возвращения К.Пучдемона на этот пост, не назвав определенной даты.
К.Пучдемон бежал в Бельгию вскоре после отстранения от должности главы женералитата в конце октября 2017 года. В Испании против него и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях после проведения референдума о независимости Каталонии, он может быть задержан при возвращении в страну.
Министр труда и соцзащиты Турции совершит визит в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
Заявления главы МИД Армении полны фальши и лицемерия – МИД Азербайджана
Газпром может использовать следующие 10 млрд кубометров мощности ТАР для поставки газа в ЕС, считают в ЕК
Спад производства электроэнергии в Азербайджане привел к увеличению расхода топлива для его выработки
В Азербайджане в преддверии праздника Новруз ожидается подписание акта о помиловании
В Испании один из старейших в мире мужчин скончался на 114 году жизни
Новая горнолыжная трасса с красным уровнем сложности будет построена в Шахдаге
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку поздравили с юбилеем генерал-полковника Тофика Агагусейнова
В Баку состоялась встреча с блокадниками Ленинграда
Азербайджан может стать частью трансъевропейских сетей ЕС, Хенрик Хололей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»