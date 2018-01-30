Тегеран готов судиться с Ашхабадом из-за разногласий вокруг цены на импортируемый газ и его качества

Иран готов судиться с Туркменией в международных судебных инстанциях для урегулирования вопросов, связанных с поставками туркменского газа иранским потребителям, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане местным СМИ.
Туркмения приостановила газовый экспорт в Иран в январе 2017 года под предлогом образовавшейся задолженности за поставки в размере от $1,5 млрд до $1,8 млрд по различным данным.
Иран импортировал туркменский газ с 1997 года для снабжения северных регионов страны, особенно интенсивно в осенне-зимний период.
"Они (представители Туркмении - ИФ) говорят, что Иран задолжал $1,5 млрд за экспорт газа, однако мы уверены, что эта цифра не верна", - подчеркнул министр.
Б.Зангане заявил о готовности прибегнуть к международным судебным разбирательствам для урегулирования вопроса по цене на газ, отметив при этом, что иранскую сторону не устраивает также качество туркменского топлива.
Ранее в декабре 2017 года генеральный директор Иранской национальной газовой компании Хамид Рада заявлял, что иранская сторона предпочла бы судебным тяжбам диалог для решения конфликтной ситуации.
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