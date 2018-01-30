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Дальнее зарубежье 30.01.2018 18:15

Спецпредставитель ООН проведет в Афинах и Скопье переговоры по решению спора о названии македонского государства

Спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц во вторник прибыл с визитом в Афины для переговоров по урегулированию спора между Грецией и Македонией о названии македонского государства, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что М.Нимиц встретится позже во вторник с главой МИД Греции Никосом Котзиасом. Затем он отправится в Скопье, где у него запланированы переговоры с македонскими официальными лицами.

Спор между Грецией и Македонией из-за названия македонского государства продолжается уже почти 30 лет.

В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.

В ООН страна вошла под официальным названием "Бывшая югославская Республика Македония". В греческом делопроизводстве и на греческих картах она обозначена как Скопия.

Данный спор мешал Македонии достигать некоторых своих целей на международной арене. Так, именно из-за него Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, МАКЕДОНИЯ, ООН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]