Спецпредставитель ООН проведет в Афинах и Скопье переговоры по решению спора о названии македонского государства

Спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц во вторник прибыл с визитом в Афины для переговоров по урегулированию спора между Грецией и Македонией о названии македонского государства, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Ожидается, что М.Нимиц встретится позже во вторник с главой МИД Греции Никосом Котзиасом. Затем он отправится в Скопье, где у него запланированы переговоры с македонскими официальными лицами.
Спор между Грецией и Македонией из-за названия македонского государства продолжается уже почти 30 лет.
В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.
В ООН страна вошла под официальным названием "Бывшая югославская Республика Македония". В греческом делопроизводстве и на греческих картах она обозначена как Скопия.
Данный спор мешал Македонии достигать некоторых своих целей на международной арене. Так, именно из-за него Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС.
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