Белорусская оппозиция предрекает жесткое противостояние власти и общества в стране

В белорусском оппозиционном движении "Говори правду" заявили, власти отказываются либерализовывать общественно-политическую жизнь в стране, увеличивая для Белоруссии риск серьезных социальных и экономических потрясений.

"За последний месяц власть Беларуси сделала ряд шагов, которые направлены на то, чтобы остановить мирные перемены. Блокировка министерством информации независимых медиа, низкий процент включения представителей демократических сил в избирательные комиссии, многочисленные случаи административного давления на независимых от власти кандидатов и отказы им в регистрации местной властью - все это усугубляет кризис доверия общества к власти, создает угрозу мирным переменам и развитию Беларуси", - говорится в заявлении Республиканского совета движения "Говори правду".

Авторы заявления считают, что в 2015-2016 годах в Белоруссии наметился процесс либерализации общественно-политической жизни страны. "Мы последовательно критикуем половинчатость и ограниченность этого процесса. Но сейчас даже эти осторожные шаги останавливаются", - подчеркивают оппозиционеры.

В движении считают, что "нынешний откат назад и отсутствие альтернативы в местных Советах создает угрозу мирным переменам в стране и увеличивает риск для другого формата перемен - с жестким противостоянием власти и общества, серьезными социальными и экономическими потрясениями для Беларуси".

По мнению оппозиционеров, главной угрозой мирным переменам в Белоруссии является отсутствие альтернативы в общественно-политической жизни страны. В движении также отметили, что на местных выборах, которые состоятся 18 февраля, "большинство округов в районные и сельские Советы будут безальтернативными".

"Так, на 18 111 депутатских мест сегодня зарегистрировано лишь 22 278 кандидатов. При этом все безальтернативные округа представлены выдвиженцами власти. Это одна из худших практик со времен СССР", - отмечается в заявлении.

"Отсутствие альтернативы означает отсутствие общественных дискуссий по важным вопросам, обратной связи с обществом, развития регионов. Итогом этого, как мы уже видели весной прошлого года, является принятие недоработанных и ошибочных решений, вызывающих социальные конфликты и угрожающих безопасности в стране", - подчеркнули в организации.

""Говори правду" подтверждает свою приверженность диалогу и полноценному участию граждан в политической жизни государства и призывает власть не сдерживать наметившуюся либерализацию, а наоборот - наполнять ее реальным содержанием в интересах государства и общества", - говорится в заявлении движения.

"Говори правду" - кампания в Белоруссии, начатая в начале 2010 года. Кампания стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года.

В начале апреля 2015 года В.Некляев заявил о своем уходе из кампании "Говори правду". Ее новым руководителем избран Андрей Дмитриев.

Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года. Избирательная кампания проходила под лозунгом "Мирные перемены - только ТаК!".

Общественное объединение "Говори правду" (РИПОО "Говори правду"), было с седьмого раза зарегистрировано министерством юстиции в мае 2017 года.