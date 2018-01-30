Допинг-обвинения в адрес России основаны на показаниях человека, который заслуживает тюрьмы - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал информатора ВАДА Григория Родченкова придурком и преступником.
"Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США - ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - сказал В.Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.
Кроме того, как подчеркнул президент, "у него были попытки суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", - отметил В.Путин.
Президент напомнил, что этому предшествовала история с мельдонием, который использовался спортсменами из бывшего СССР, но не использовался западниками. "Мельдоний никогда не считался допингом и не является таким. Мельдоний не дает конкурентные преимущества, он просто восстанавливает сердечную мышцу после серьезных нагрузок. Нет, вцепились в этот мельдоний, потому уже не знали, что с этим делать", - отметил В.Путин.
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