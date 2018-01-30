Генпрокурор Украины рассказал о двух сценариях создания в стране Высшего антикоррупционного суда

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает два варианта создания в стране Высшего антикоррупционного суда, а также заявляет о готовности консультировать европейских коллег в данном вопросе.

В интервью Deutsche Welle, комментируя президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде, генпрокурор обратил внимание на сложную ситуацию в украинских судах и нехватку кадров.

"У нас даже физически не хватает судей. НАБУ сейчас обслуживают два судьи. ГПУ обслуживают четыре судьи. Резонансные дела длятся годами и годами. Поэтому создание нового суда из новых судей является правильным решением", - считает генпрокурор.

Говоря о двух вариантах, Ю.Луценко сказал: "Президент предложил, чтобы все коррупционеры категории "А" - от председателя сельсовета до высших должностных лиц - были предметом рассмотрения Антикоррупционного суда, независимо от того, какой орган досудебного следствия обнаружил преступление. Например, губернатор совершил смертельное ДТП. Он идет в Антикоррупционный суд после расследования полиции. НАБУ, конечно, несет туда дела высокопоставленных чиновников".

При этом генпрокурор указал на существующее мнение о том, что "это будет много дел".

Однако, по его словам, есть другая возможность: создать суд специально для НАБУ в количестве не менее 50 судей. "Это моя принципиальная позиция, потому что мы нуждаемся в уверенности в независимости и честности суда", - подчеркнул Ю.Луценко.

"Такая система может обслуживать как минимум первые несколько лет исключительно НАБУ. Когда станет ясно, что их дел недостаточно для такого количества судей, можно будет подключить Государственное бюро расследований, которое сейчас создается. Я думаю, это компромиссный вариант", - сказал генпрокурор.

Он предполагает, что первый и второй варианты могут принести результат. "Второй - несколько быстрее и надежнее. В конце концов, решения будут принимать люди в парламенте. Сегодня, когда меня спрашивали об этом, я искренне рекомендовал европейским коллегам начать диалог с политиками напрямую. Если для этого нужны консультации, мы готовы к ним присоединиться", - отметил Ю.Луценко.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 21 декабря 2017 года отозвала законопроект №6011 об Антикоррупционном суде авторства ряда парламентариев.

В тот же день ряд экспертов презентовали президенту Украины Петру Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

22 декабря 2017 года он был зарегистрирован в Верховной Раде, как внесенный П.Порошенко и определенный как неотложный, но так и не был включен в повестку дня.

В январе 2018 года представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде претерпит изменения после первого чтения в Верховной Раде, в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ). По оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.