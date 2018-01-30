Министр труда и соцзащиты Турции совершит визит в Азербайджан

Министр труда и социальной защиты Турции Жюлиде Серыэроглу совершит 31 января–3 февраля визит в Азербайджан.

«В рамках визита турецкого министра в Азербайджан состоится 9-ое заседание постоянной совместной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты», - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Кроме того, Ж.Серыэроглу проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

Ф.Исазаде