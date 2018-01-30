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Внешняя политика 30.01.2018 16:10

Министр труда и соцзащиты Турции совершит визит в Азербайджан

Министр труда и социальной защиты Турции Жюлиде Серыэроглу совершит 31 января–3 февраля визит в Азербайджан.

«В рамках визита турецкого министра в Азербайджан состоится 9-ое заседание постоянной совместной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты», - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Кроме того, Ж.Серыэроглу проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]