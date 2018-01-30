Обнародованный Вашингтоном "кремлевский список" - недружественный акт, которые осложняет российско-американские отношения, наносит вред международным отношениям в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносят вред, безусловно, международным отношениям в целом", - сказал В.Путин во вторник на встрече с доверенными лицами.
Президент РФ отметил, что сам не видел этот список, но с утра о публикации этого документа его проинформировали коллеги.
При этом говоря в целом о теме санкций в отношении России, В.Путин заявил: "Нам больше всего с вами нужно думать о себе, нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматья поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, повышением обороноспособности".
"И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие, - заявил президент. - Вот самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом - собака лает, а караван идет ".
"За каждым из людей и за каждой из структур (оказавшихся в "кремлевском списке" - ИФ) стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства", - сказал В.Путин.
"То есть, по сути, всех нас, все 146 млн. занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю", - заявил президент.
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