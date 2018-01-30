Госнефтефонд Азербайджана получил бонус в $450 млн по новому контракту на разработку блока АЧГ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил первый транш в размере $450 млн бонуса в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, говорится в сообщении фонда.
"По условиям нового контракта, в 2018-2025гг ГНФАР получит $3,6 млрд в виде бонусов ($450 млн ежегодно - ИФ). Первый транш в размере $450 млн поступил в ГНФАР 29 января 2018 года", - отмечается в информации.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Н.Аббасова
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