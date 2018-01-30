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Дальнее зарубежье 30.01.2018 16:18

Приглашения на выступление Трампа в Конгрессе пришлось отозвать из-за опечатки

Приглашения на первое обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу с посланием "О положении страны" пришлось отозвать, напечатать и распространить повторно из-за досадной ошибки в названии мероприятия: вместо "State of the Union" в них стояло "State of the Uniom".

Сразу несколько конгрессменов, включая сенатора-республиканца Марко Рубио и члена Палаты представителей Рауля Грихальву, выложили фотографии приглашений с опечаткой в Twitter.

Как сообщает CNN, неизвестно, во всех ли приглашениях была допущена ошибка.

Управление парламентского пристава и привратника Сената в официальном заявлении признало, что была допущена ошибка, и сообщило, что уже распространяются новые приглашения. Однако критики в соцсетях продолжили винить президента Д.Трампа и министра образования США Бетси Девос.

Обращение президента США "О положении страны" проходит ежегодно. В рамках обращения президент подводит итоги прошедшего года и озвучивает повестку на год вперед. Для Д.Трампа, вступившего в должность год назад, это первое подобное обращение к Конгрессу. Как ожидается, мероприятие начнется в 21:00 по Вашингтону во вторник (6:00 31 января).

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Тэги: США, ТРАМП, КОНГРЕСС, БИЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]