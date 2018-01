Приглашения на выступление Трампа в Конгрессе пришлось отозвать из-за опечатки

Приглашения на первое обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу с посланием "О положении страны" пришлось отозвать, напечатать и распространить повторно из-за досадной ошибки в названии мероприятия: вместо "State of the Union" в них стояло "State of the Uniom".

Сразу несколько конгрессменов, включая сенатора-республиканца Марко Рубио и члена Палаты представителей Рауля Грихальву, выложили фотографии приглашений с опечаткой в Twitter.

Как сообщает CNN, неизвестно, во всех ли приглашениях была допущена ошибка.

Управление парламентского пристава и привратника Сената в официальном заявлении признало, что была допущена ошибка, и сообщило, что уже распространяются новые приглашения. Однако критики в соцсетях продолжили винить президента Д.Трампа и министра образования США Бетси Девос.

Обращение президента США "О положении страны" проходит ежегодно. В рамках обращения президент подводит итоги прошедшего года и озвучивает повестку на год вперед. Для Д.Трампа, вступившего в должность год назад, это первое подобное обращение к Конгрессу. Как ожидается, мероприятие начнется в 21:00 по Вашингтону во вторник (6:00 31 января).