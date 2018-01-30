Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1029 RUR   0.0302 GBR   2.3871 TRY   0.4476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.56 Brent   69.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 2 Фев 3 Фев

Регион 30.01.2018 19:15

Грузия имеет право принять решение о вступлении в НАТО, несмотря на возможную реакцию России - посол США в Тбилиси

В некоторых странах-членах НАТО опасаются, что вступление Грузии в альянс может вызвать негативную реакцию со стороны России, но в Тбилиси должны принять самостоятельное решение по этому вопросу, заявил посол США в Тбилиси Ян Келли.

"США твердо поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии, твердо поддерживают то, чтобы Грузия стала членом НАТО. В некоторых странах - членах НАТО существует мнение, что членство Грузии может вызвать раздражение России, однако Грузия является суверенной, независимой страной, которая сама должна принять решение, что хочет и не должна зависеть от другой страны. Соответственно, мы поддерживаем стремления Грузии, ее суверенное решение", - сказал посол журналистам.

Так он прокомментировал отчет американского исследовательского института Heritage Foundation, в котором говорится, что вступление Грузии в НАТО входит в интересы США и Европы.

Данный отчет также прокомментировал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который заявил журналистам, что процесс вступления страны в НАТО и ЕС будет проходить в соответствии с ее национальными интересами и на основе консультаций со стратегическими партнерами.

При этом он подчеркнул, что вступление в НАТО и ЕС является главной целью внешней политики Грузии.

Между тем, как сообщают грузинские СМИ, в отчете Heritage Foundation говорится об опасениях некоторых членов НАТО, что принятие Грузии в альянс может автоматически вызвать конфликт с Россией из-за ситуации с Абхазией и Южной Осетией.

Также, по данным СМИ, в отчете говорится, что официальные лица в Грузии в личных беседах не исключают ради вступления в НАТО возможности пойти на компромисс в вопросе Абхазии и Южной Осетии. В частности, речь идет об отказе распространения действия 5-ой статьи Устава альянса о коллективной обороне на эти территории до тех пор, пока проблема не будет решена путем мирных переговоров с Россией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ, МНЕНИЯ


Похожие новости


Грузия выполнила требование НАТО по доведению оборонного бюджета до 2% ВВП страны - глава Минобороны страны НАТО не вмешивается в поставки США вооружения Грузии - Гетемюллер НАТО и Грузия сотрудничают по ряду вопросов в сфере безопасности - Столтенберг Генсек НАТО подтвердил поддержку альянса Грузии Реформы в Грузии приближают страну к НАТО - Столтенберг Посол США в Тбилиси не против членства Грузии в НАТО, но для достижения этого результата нужен консенсус всех стран-участниц альянса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]