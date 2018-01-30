Грузия имеет право принять решение о вступлении в НАТО, несмотря на возможную реакцию России - посол США в Тбилиси

В некоторых странах-членах НАТО опасаются, что вступление Грузии в альянс может вызвать негативную реакцию со стороны России, но в Тбилиси должны принять самостоятельное решение по этому вопросу, заявил посол США в Тбилиси Ян Келли.
"США твердо поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии, твердо поддерживают то, чтобы Грузия стала членом НАТО. В некоторых странах - членах НАТО существует мнение, что членство Грузии может вызвать раздражение России, однако Грузия является суверенной, независимой страной, которая сама должна принять решение, что хочет и не должна зависеть от другой страны. Соответственно, мы поддерживаем стремления Грузии, ее суверенное решение", - сказал посол журналистам.
Так он прокомментировал отчет американского исследовательского института Heritage Foundation, в котором говорится, что вступление Грузии в НАТО входит в интересы США и Европы.
Данный отчет также прокомментировал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который заявил журналистам, что процесс вступления страны в НАТО и ЕС будет проходить в соответствии с ее национальными интересами и на основе консультаций со стратегическими партнерами.
При этом он подчеркнул, что вступление в НАТО и ЕС является главной целью внешней политики Грузии.
Между тем, как сообщают грузинские СМИ, в отчете Heritage Foundation говорится об опасениях некоторых членов НАТО, что принятие Грузии в альянс может автоматически вызвать конфликт с Россией из-за ситуации с Абхазией и Южной Осетией.
Также, по данным СМИ, в отчете говорится, что официальные лица в Грузии в личных беседах не исключают ради вступления в НАТО возможности пойти на компромисс в вопросе Абхазии и Южной Осетии. В частности, речь идет об отказе распространения действия 5-ой статьи Устава альянса о коллективной обороне на эти территории до тех пор, пока проблема не будет решена путем мирных переговоров с Россией.
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