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СНГ 30.01.2018 19:26

Россия делится с США информацией в сфере антитеррора - Путин

Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что американцы, я об этом сказал публично, и позвонил президенту, поблагодарил его, дали нам информацию по готовящемуся теракту в Петербурге. Мы действительно очень благодарны. Мы снабжаем их спецслужбы аналогичной информацией, вот недавно это сделал директор ФСБ в Вашингтоне, наша разведка передает", - сказал В.Путин на встрече со своими доверенными лицами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, АНТИТЕРРОР, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]