Россия делится с США информацией в сфере антитеррора - Путин

Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, что американцы, я об этом сказал публично, и позвонил президенту, поблагодарил его, дали нам информацию по готовящемуся теракту в Петербурге. Мы действительно очень благодарны. Мы снабжаем их спецслужбы аналогичной информацией, вот недавно это сделал директор ФСБ в Вашингтоне, наша разведка передает", - сказал В.Путин на встрече со своими доверенными лицами.
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