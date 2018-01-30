Россия делится с США информацией в сфере антитеррора - Путин

Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что американцы, я об этом сказал публично, и позвонил президенту, поблагодарил его, дали нам информацию по готовящемуся теракту в Петербурге. Мы действительно очень благодарны. Мы снабжаем их спецслужбы аналогичной информацией, вот недавно это сделал директор ФСБ в Вашингтоне, наша разведка передает", - сказал В.Путин на встрече со своими доверенными лицами.