Не следует ждать от Москвы бесконечной сдачи позиций - Путин об отношениях с США

Россия будет внимательно следить за развитием ситуации вокруг "кремлевского списка", бесконечной сдачи позиций от Москвы ожидать не стоит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то звездочками. Надо с этим разобраться, как это все будет происходить", - сказал В.Путин на встрече с доверенными лицами.
Он добавил: "Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать отношения, мы, наоборот, хотим развивать наши отношения с США. Уверен, что в этом заинтересован народ США, заинтересован народ России, и в целом в мире люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу".
"Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций ожидать невозможно", - сказал президент РФ.
В.Путин напомнил, что все началось давно, с тех пор, как Россия начала вставать на ноги и разобралась с террористами на Кавказе. "Еще тогда все было - борьба за мнимую демократию, где там представители "Аль-Каиды" воевали, а их начали защищать всякие правозащитные движения", - сказал В.Путин.
В "кремлевский список", заметил президент РФ, внесли и его советника, который возглавляет Совет по правам человека. "Значит, что, всех правозащитников туда внести вместе с ним? Так они хотят бороться за права человека или они будут санкционировать тех, кто у нас борется за права человека?" - удивился глава государства.
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