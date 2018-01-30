Глава МИД Италии в качестве председателя ОБСЕ посетит Москву 1 февраля, обсудит с Лавровым антитеррор и Украину

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано посетит с визитом Москву 1 февраля и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, информируют на Смоленской площади.
"1 февраля в Москве состоятся переговоры С.Лаврова с А.Альфано, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудят планы работы ОБСЕ в 2018 году, в том числе в контексте урегулирования ситуации на востоке Украины, а также в области борьбы с терроризмом, наркотрафиком и киберугрозами, сопряжения интеграционных процессов в Европе и Евразии, защиты традиционных ценностей и прав национальных меньшинств, противодействия христиано- и исламофобии.
Министры планируют также обсудить актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонние отношения, отметили на Смоленской площади.
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