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СНГ 30.01.2018 19:45

Глава МИД Италии в качестве председателя ОБСЕ посетит Москву 1 февраля, обсудит с Лавровым антитеррор и Украину

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано посетит с визитом Москву 1 февраля и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, информируют на Смоленской площади.

"1 февраля в Москве состоятся переговоры С.Лаврова с А.Альфано, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудят планы работы ОБСЕ в 2018 году, в том числе в контексте урегулирования ситуации на востоке Украины, а также в области борьбы с терроризмом, наркотрафиком и киберугрозами, сопряжения интеграционных процессов в Европе и Евразии, защиты традиционных ценностей и прав национальных меньшинств, противодействия христиано- и исламофобии.

Министры планируют также обсудить актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонние отношения, отметили на Смоленской площади.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИД, ОБСЕ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]