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СНГ 30.01.2018 20:03

Заместитель генсека ООН Амина Мохаммед в феврале примет участие в форуме координаторов ЦУР в Минске - МИД

Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед планирует 21-22 февраля принять участие в региональном форуме по программе Целей устойчивого развития (ЦУР), который пройдет в Минске, сообщили в пресс-службе белорусского МИД во вторник.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас накануне обсудил визит на встрече с А.Мохаммед в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Встреча состоялась в рамках подготовки визита А.Мохаммед в Беларусь для участия в региональном форуме координаторов по Целям устойчивого развития, который пройдет в Минске 21-22 февраля 2018 года", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Собеседники согласились, что предстоящий форум позволит участникам региона Европы и СНГ лучше понять общие проблемы на пути реализации ЦУР и внесет важный вклад в глобальные усилия по выполнению повестки в области устойчивого развития до 2030 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

А.Мохаммед высоко оценила деятельность Белоруссии по достижению ЦУР, особо отметив вовлечение всех заинтересованных сторон в эту работу. Она также заверила в активной поддержке со стороны ООН этого процесса.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ООН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]