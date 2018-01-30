Заместитель генсека ООН Амина Мохаммед в феврале примет участие в форуме координаторов ЦУР в Минске - МИД

Первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед планирует 21-22 февраля принять участие в региональном форуме по программе Целей устойчивого развития (ЦУР), который пройдет в Минске, сообщили в пресс-службе белорусского МИД во вторник.
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас накануне обсудил визит на встрече с А.Мохаммед в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Встреча состоялась в рамках подготовки визита А.Мохаммед в Беларусь для участия в региональном форуме координаторов по Целям устойчивого развития, который пройдет в Минске 21-22 февраля 2018 года", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"Собеседники согласились, что предстоящий форум позволит участникам региона Европы и СНГ лучше понять общие проблемы на пути реализации ЦУР и внесет важный вклад в глобальные усилия по выполнению повестки в области устойчивого развития до 2030 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
А.Мохаммед высоко оценила деятельность Белоруссии по достижению ЦУР, особо отметив вовлечение всех заинтересованных сторон в эту работу. Она также заверила в активной поддержке со стороны ООН этого процесса.
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