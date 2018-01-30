Глава правительства Йемена, готовится бежать за границу из временной столицы страны Адена после захвата большей части города сторонниками отделения Южного Йемена, сообщает во вторник газета "Гардиан" со ссылкой на источник.

"Источники сообщили, что (премьер-министр - ИФ) Ахмед бен Дагр готовится покинуть страну", - пишет издание.

Вместе с тем, западные СМИ полагают, что страну также могут покинуть и остальные члены йеменского правительства.

Политическое движение "Южный переходный совет" (ЮПС), добивающееся отделения южной части страны, установило контроль над большей частью города после столкновений с силовиками, начавшимися в конце прошлой недели. Сепаратистам также удалось захватить ряд государственных учреждений.

На прошлой неделе представители ЮПС направили ультиматум президенту Абд Раббу Мансуру Хади с требованием отправить в отставку премьер-министра А.бен Дагра и его кабинет министров, либо ожидать свержения.

ЮПС ведет борьбу за отделение южного Йемена от остальной части страны и за создание там отдельного государства. С недавнего времени ЮПС пользуется поддержкой ОАЭ, отмечает "Гардиан".

Аден, расположенный в южной части Йемена, считается "временной" столицей страны, поскольку Сана захвачена повстанцами-хуситами.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается почти четыре года - с марта 2014 года. Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.