Азербайджан сократил в 2017г выработку электроэнергии на 2%

Производство электроэнергии в Азербайджане в 2017 году сократилось на 2% - до 22 млрд 209,8 млн кВт/часов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

"Из общего объема произведенной электроэнергии на теплоэлектростанции пришлось 20 млрд 444,4 млн кВт/часов. На гидроэлектростанциях производство электроэнергии составило 1 млрд 732,8 млн кВт/часов. Кроме того, на Нахчыванской солнечной электростанции выработано 31,6 млн КВт/час электроэнергии", - отметили в Минэнерго.

В 2016 году выработка электроэнергии в Азербайджане составила 22 млрд 665,7 млн кВт/часов.

Б.Рустамбеков