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ТЭК 30.01.2018 16:44

Азербайджан сократил в 2017г выработку электроэнергии на 2%

Производство электроэнергии в Азербайджане в 2017 году сократилось на 2% - до 22 млрд 209,8 млн кВт/часов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

"Из общего объема произведенной электроэнергии на теплоэлектростанции пришлось 20 млрд 444,4 млн кВт/часов. На гидроэлектростанциях производство электроэнергии составило 1 млрд 732,8 млн кВт/часов. Кроме того, на Нахчыванской солнечной электростанции выработано 31,6 млн КВт/час электроэнергии", - отметили в Минэнерго.

В 2016 году выработка электроэнергии в Азербайджане составила 22 млрд 665,7 млн кВт/часов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]