Еврокомиссия дала последний шанс странам ЕС, не соблюдающим европейских норм чистоты воздуха

Загрязнение воздуха - одна из основных причин тяжелых заболеваний и смертей в Европе, заявил член Еврокомиссии по защите окружающей среды Кармену Велла во вторник после встречи с министрами девяти стран ЕС, которые не соблюдают европейское законодательство о качестве воздуха.

На встречу были приглашены министры по окружающей среде из Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Румынии, Словакии, Франции и Чехии.

"Ежегодно по причине загрязнения воздуха сокращается жизнь ошеломляющего количества граждан. Мы знаем это десятилетиями, и лимиты на качество воздуха установлены уже давно. И все же до сих пор, до 2018 года, 400 тыс. человек все еще умирают преждевременно каждый год из-за массовой, широко распространенной неспособности решать эту проблему. И еще больше людей страдают от болезней, связанных с качеством воздуха", - сказал К.Велла на пресс-конференции в Брюсселе.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил журналистам, что эта встреча является "последним шансом найти решение, в противном случае не избежать юридических последствий". По его словам, "государства-члены должны соблюдать лимиты, которые они сами определили как гарантию охраны здоровья граждан".

К.Велла считает, что обеспокоенность Еврокомиссии была разделена министрами соответствующих стран. Они, как он полагает, выразили понимание того, что для оправдания доверия граждан необходимо принять эффективные меры, а это означает соблюдать совместно согласованный порядок обеспечения чистоты воздуха.

"Я уверен, что присутствовавшие на сегодняшнем утреннем совещании разделяют мое разочарование в связи с тем, что чувство неотложности (решения проблемы качества воздуха - ИФ) не всегда проявляется в государствах-членах", - отметил еврокомиссар.

Он также подчеркнул, что речь не идет просто о его личной инициативе. "Сегодняшняя встреча состоялась не только при полной поддержке председателя (Еврокомиссии Жан-Клода - ИФ) Юнкера, но и при полной поддержке 500 миллионов граждан (ЕС)", - пояснил член ЕК.

Эта встреча, продолжил он, была напоминанием о действующем правовом процессе. "Контрольные сроки для выполнения юридических обязательств уже давно прошли", - сказал К.Велла.

"Я настоятельно призываю все государства-члены решить эту опасную для жизни проблему с той срочностью, которой она заслуживает", - заявил еврокомиссар, добавив, что страны ЕС несут за это ответственность, и они обязаны действовать.

"Бездействие также будет иметь юридические последствия для соответствующих государств-членов. Министрам напомнили как об этих обязанностях, так и о правовых последствиях", - сообщил член Еврокомиссии.

Отвечая на вопросы, он сказал, что новые контрольные сроки на прошедшей встрече не назначались. Правовой процесс продолжается, и Еврокомиссия не исключает ведение диалога с государствами ЕС, что касается их обязательств, параллельно юридической процедуре. На состоявшемся совещании государствами-членами были приняты новые обязательства, они будут изучены Еврокомиссией. Предлагаемые ими меры должны быть представлены не позднее понедельника на следующей неделе.

На вопрос о дальнейших возможных действиях Брюсселя К.Велла ответил: "Мы обратимся в суд". Единственное, что может изменить такие планы, это гарантия, что ожидаемые в понедельник предложения позволят безотлагательно приступить к достижению поставленных целей, уточнил еврокомиссар.