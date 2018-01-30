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СНГ 30.01.2018 17:00

ЕС решил не поддерживать усиление антироссийских санкций - премьер Бельгии

Евросоюз принял решение не поддерживать усиление санкций против России, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский Союз принял решение не поддерживать усиление санкций", - заявил он во вторник по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Бельгийский премьер напомнил о существующих разногласиях в отношениях с Россией, при этом отметив важность налаживания диалога.

"Да, у нас есть определенное количество разногласий, но (важно - ИФ) открыть путь к диалогу, потому что диалог является единственным путем для того, чтобы управлять какими-то различиями и понимать разные процессы принятия решений", - добавил Ш.Мишель.

Он также напомнил, что санкции не являются целью как таковой.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]