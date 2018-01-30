На круглом столе в Госдуме осудили проявления неонацизма в Европе и на постсоветском пространстве, в том числе в Армении

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступает за усиление борьбы с попытками реабилитации нацизма на постсоветском пространстве.

В частности, парламентарий считает, что наказание за пропаганду нацизма и фашизма в Кодексе РФ об административных правонарушениях и Уголовном кодексе требует ревизии.

По его словам, эта тема обсуждалась в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного тенденциям героизации нацизма в современном мире.

Он убежден, что необходимо обсудить вопрос разграничения понятий "пропаганды нацизма" и "демонстрировании нацистской атрибутики или символики" в Кодексе РФ об административных правонарушениях, а также усилить в Уголовном кодексе РФ наказания за пропаганду такой идеологии.

"Сначала необходимо совершенствование статей административного кодекса (КоАП) о том, чтобы все-таки разграничить пропаганду и демонстрирование нацистской символики, и в то же время ужесточить ответственность за пропаганду нацизма и фашизма, уголовную, прежде всего, ответственность", - сказал он Интерфаксу.

По его словам, участники "круглого стола" обеспокоены тем, что в Европе, в том числе и на постсоветском пространстве возрождается нацизм.

"Элиты ряда стран не стесняются использовать откровенных нацистов для достижения своих политических целей", - сказал М.Емельянов.

В качестве примера он привел Украину, страны Балтии – прежде всего Эстонию и Латвию. Выступающие на мероприятии спикеры были удивлены тем, что памятники коллаборационистам времен войны появились и в Армении.

В настоящее время в КоАП есть статья 20.3 "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций", наказание предусмотрено в виде штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

В УК РФ действует статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", возможное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.