В Баку состоялась встреча с блокадниками Ленинграда

30 января с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча с членами общественной организации жителей блокадного Ленинграда, ныне проживающих в Азербайджане. Она была посвящена 75-летию прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда (19 января 1943 года) и 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 года).

Во встрече также приняли участие сотрудники Национального музея истории Азербайджана, Российского культурно-образовательного центра «Московская аудитория» Бакинского Славянского университета, педагоги и учащиеся школы № 177 города Баку.

Участников встречи приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин. Он зачитал поздравление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Научный сотрудник Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев рассказал об истории 872-дневной блокады. При этом демонстрировались кадры кинохроники.

Ветеран Екатерина Садыхова поделилась впечатлениями от недавней поездки в Санкт-Петербург, где принимала участие в торжествах, посвященных

74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Гости РИКЦ ознакомились с фотовыставкой «Блистательный Петербург» российского фотографа Александра Новикова - известного петербургского фотохудожника, журналиста, путешественника, участника 32-й Советской антарктической экспедиции и кругосветного плавания на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров», члена Русского географического общества и Союза художников России. Выставка открылась в РИКЦ накануне, 29 января. Серия работ «Блистательный Петербург» представляет собой яркую художественную энциклопедию Санкт-Петербурга и его окрестностей. На фотокартинах представлены дворцы, парки, мосты и реки великого города, а также Петергофа, Пушкина, Стрельни, Павловска, Ломоносова, Гатчины и Кронштадта.

Ранее эта выставка, при поддержке Россотрудничества, уже демонстрировалась в Манагуа (Никарагуа), Буэнос-Айресе (Аргентина), Лиме (Перу), Любляне (Словения), Варшаве (Польша), Софии (Болгария), Мадриде (Испания), Мар-дель-Плате (Аргентина) и Мехико (Мексика).