Президент Армении поручил МИД подготовить предложения по усовершенствованию стратегии безопасности страны

Президент Армении Серж Саргсян на встрече с руководством МИД республики во вторник поручил разработать предложения к усовершенствованию стратегии национальной безопасности Армении в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Думаю, уже настало время для пересмотра и усовершенствования стратегии национальной безопасности Армении. Приоритетные вызовы национальной безопасности напрямую взаимосвязаны с внешней средой. Ожидаю, что МИД сыграет значительную роль во всем процессе пересмотра этого документа", - сказал С.Саргсян.