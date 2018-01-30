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Регион 30.01.2018 17:23

Президент Армении поручил МИД подготовить предложения по усовершенствованию стратегии безопасности страны

Президент Армении Серж Саргсян на встрече с руководством МИД республики во вторник поручил разработать предложения к усовершенствованию стратегии национальной безопасности Армении в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Думаю, уже настало время для пересмотра и усовершенствования стратегии национальной безопасности Армении. Приоритетные вызовы национальной безопасности напрямую взаимосвязаны с внешней средой. Ожидаю, что МИД сыграет значительную роль во всем процессе пересмотра этого документа", - сказал С.Саргсян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СТРАТЕГИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]