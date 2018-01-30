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Социум 30.01.2018 18:03

В Азербайджане в преддверии праздника Новруз ожидается подписание акта о помиловании

В Азербайджане в преддверии праздника Новруз ожидается подписание акта о помиловании, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в комиссии.

"В комиссию по помилованию при президенте поступило более 1 тыс. обращений", - отметили в комиссии.

Комиссия во вторник рассмотрела около 100 из поступивших обращений.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОМИЛОВАНИЕ, ОБРАЩЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]