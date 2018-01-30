В Азербайджане в преддверии праздника Новруз ожидается подписание акта о помиловании, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в комиссии.
"В комиссию по помилованию при президенте поступило более 1 тыс. обращений", - отметили в комиссии.
Комиссия во вторник рассмотрела около 100 из поступивших обращений.
Ф.Исазаде
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