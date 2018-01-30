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Регион 30.01.2018 18:33

Рогозин: ущерб российскому ОПК от американских санкций исчисляется сотнями миллиардов долларов

Ущерб от введения санкций США в отношении российских оборонных предприятий составил сотни миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Ущерб исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - сказал журналистам Д.Рогозин, комментируя американские санкции в "оборонке".

Он подчеркнул, что от введения санкций также пострадали и европейские партнеры, которые потеряли российский рынок и теперь не могут поставлять свои технологии.

"Они (американцы - ИФ) просовывают насильно свой собственный товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России и мешая нам продавать наш товар в третьих станах. Но это категорически невыгодно европейцам", - сказал Д.Рогозин.

Вице-премьер РФ отметил, что срывы контрактов на поставку в Россию европейских комплектующих для военной техники привели к импортозамещению и развитию собственных компетенций в РФ.

"С точки зрения создания компетенции, которой никогда раньше не было на нашей территории, приобретения технологической независимости - это, конечно, наоборот плюс. Поэтому понимаете, как считать: стакан полупустой или наполовину заполненный. С точки зрения ближней, средней и долгосрочной перспективы нашей страны это выгодно", - заявил Д.Рогозин.

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Тэги: ОПК, САНКЦИИ, УЩЕРБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]