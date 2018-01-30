Рогозин: ущерб российскому ОПК от американских санкций исчисляется сотнями миллиардов долларов

Ущерб от введения санкций США в отношении российских оборонных предприятий составил сотни миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Ущерб исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - сказал журналистам Д.Рогозин, комментируя американские санкции в "оборонке".
Он подчеркнул, что от введения санкций также пострадали и европейские партнеры, которые потеряли российский рынок и теперь не могут поставлять свои технологии.
"Они (американцы - ИФ) просовывают насильно свой собственный товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России и мешая нам продавать наш товар в третьих станах. Но это категорически невыгодно европейцам", - сказал Д.Рогозин.
Вице-премьер РФ отметил, что срывы контрактов на поставку в Россию европейских комплектующих для военной техники привели к импортозамещению и развитию собственных компетенций в РФ.
"С точки зрения создания компетенции, которой никогда раньше не было на нашей территории, приобретения технологической независимости - это, конечно, наоборот плюс. Поэтому понимаете, как считать: стакан полупустой или наполовину заполненный. С точки зрения ближней, средней и долгосрочной перспективы нашей страны это выгодно", - заявил Д.Рогозин.
Министр труда и соцзащиты Турции совершит визит в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
Заявления главы МИД Армении полны фальши и лицемерия – МИД Азербайджана
Нефть ускорила падение, Brent опустилась ниже $68,6 за баррель
ТАР начнет коммерческие поставки газа с 2020г, выход на "полку" будет зависеть от рынка
Газпром может использовать следующие 10 млрд кубометров мощности ТАР для поставки газа в ЕС, считают в ЕК
В Азербайджане в преддверии праздника Новруз ожидается подписание акта о помиловании
В Испании один из старейших в мире мужчин скончался на 114 году жизни
Новая горнолыжная трасса с красным уровнем сложности будет построена в Шахдаге
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку поздравили с юбилеем генерал-полковника Тофика Агагусейнова
В Баку состоялась встреча с блокадниками Ленинграда
Азербайджан может стать частью трансъевропейских сетей ЕС, Хенрик Хололей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»