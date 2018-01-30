Газпром может использовать следующие 10 млрд кубометров мощности ТАР для поставки газа в ЕС, считают в ЕК

"Газпром" не может использовать первые 10 млрд кубометров мощности строящегося газопровода ТАР, поскольку эти мощности получили законодательное исключение от доступа третьих лиц и предназначены для доставки газа из Азербайджана в Европу, сообщил журналистам директор директората по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт (Klaus-Dieter Borchardt).

В то же время, отметил он, следующие 10 млрд куб. м мощности, которые, как предполагается, будут строиться, "Газпром" может использовать, если купит на открытом аукционе.

Чиновник отметил, что удвоение мощности ТАР может произойти в 2022 году.

Ранее "Газпром" не исключал для себя возможности, что может использовать мощности ТАР для поставки газа в Европу, который придет по газопроводу "Турецкий поток", мотивируя это тем, что "труба (ТАР - ИФ) не должна лежать пустой".

Однако вопросы, задаваемые на конференциях, относительно ведения переговоров с "Газпромом" на этот счет, участники ТАР оставляли без комментариев.

Во вторник зампред правления" Газпрома" Александр Медведев в ходе Европейской газовой конференции фактически также оставил этот вопрос без комментария, отметив, что компания изучает разные варианты поставки газа из "Турецкого потока" в Европу, в том числе в направлении Баумгартена (Австрия).

"Газпром" также изучает возможность поставки газа в Европу, который придет из "Турецкого потока", используя газопровод Poseidon, но он будет построен лишь в 2023-2024 году, а "Турецкий поток" - к концу 2019 года.

TAP уже строится и будет готов к 2020 году.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Акционеры Poseidon - греческая DEPA и итальянская Edison.