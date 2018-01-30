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Регион 30.01.2018 19:12

Глава МИД Грузии в среду встретится в Брюсселе с генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и его заместитель Роуз Гетемюллер примут в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса заместителя премьера и министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"Г-н Джанелидзе также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

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Тэги: НАТО, ГРУЗИЯ, КОМИССИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]