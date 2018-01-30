Глава МИД Грузии в среду встретится в Брюсселе с генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и его заместитель Роуз Гетемюллер примут в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса заместителя премьера и министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"Г-н Джанелидзе также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.