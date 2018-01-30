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Дальнее зарубежье 30.01.2018 19:30

Антикоррупционные расследования в Саудовской Аравии вернули в бюджет $107 млрд - генпрокурор

Власти Саудовской Аравии взыскали более 400 млрд риалов ($107 млрд) с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных официальных лиц, говорится в сообщении генпрокурора страны шейха Сауда аль-Моджеба.

Выплаты представляют "сочетание различных видов активов, включая недвижимость, коммерческие предприятия, ценные бумаги, денежные средства и другие активы", отмечается в документе.

В общей сложности в ходе антикоррупционных расследований более 380 человек были привлечены в качестве подозреваемых и свидетелей. Прокуратура отказалась от урегулирования в досудебном порядке с 56 обвиняемыми, в отношении этих лиц следственные процедуры будут продолжены.

В прошлом году в Саудовской Аравии появился Комитет по борьбе с коррупцией, который в начале ноября отдал приказ о задержании целого ряда крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также о смещении со своих постов влиятельных руководителей национальной гвардии и военно-морского флота.

Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств. В ходе следствия их содержали под стражей в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

Один из наиболее известных фигурантов расследования - инвестор аль-Валид бен Талал - был отпущен в субботу. По данным The Wall Street Journal, условием его освобождения стала выплата $6 млрд - это максимальная сумма среди всех арестованных. Официальных подтверждений этой суммы нет, прокуратура не дает разбивки по отдельным лицам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]