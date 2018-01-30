Коммерческие поставки газа по газопроводу ТАР, предназначенного для доставки азербайджанского газа в Европу, начнутся в 2020 году, сообщила журналистам директор по торговым и внешним отношениям ТАР Ульрике Андрес (Ulrike Andres).

Она отметила также, что в конце 2019 года будут проведены рыночные тесты по возможному строительству второй очереди газопровода, и если необходимость газопровода будет подтверждена, мощности могут быть построены в течение двух лет.

У. Андрес отметила, что примерно по 1 млрд куб. м законтрактовано в Болгарию и Грецию и около 8,5 млрд куб. м - в Италию.

В ходе Европейской газовой конференции она сообщила, что газопровод построен на 65%, строительство предполагается закончить к 2020 году.