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ТЭК 30.01.2018 20:03

ТАР начнет коммерческие поставки газа с 2020г, выход на "полку" будет зависеть от рынка

Коммерческие поставки газа по газопроводу ТАР, предназначенного для доставки азербайджанского газа в Европу, начнутся в 2020 году, сообщила журналистам директор по торговым и внешним отношениям ТАР Ульрике Андрес (Ulrike Andres).

Она отметила также, что в конце 2019 года будут проведены рыночные тесты по возможному строительству второй очереди газопровода, и если необходимость газопровода будет подтверждена, мощности могут быть построены в течение двух лет.

У. Андрес отметила, что примерно по 1 млрд куб. м законтрактовано в Болгарию и Грецию и около 8,5 млрд куб. м - в Италию.

В ходе Европейской газовой конференции она сообщила, что газопровод построен на 65%, строительство предполагается закончить к 2020 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, ТАР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]