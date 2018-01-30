Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1029 RUR   0.0302 GBR   2.3871 TRY   0.4476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.56 Brent   69.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 2 Фев 3 Фев

Дальнее зарубежье 30.01.2018 20:53

Swatch в 2017г увеличила прибыль впервые за 4 года

Швейцарская Swatch Group AG, крупнейший производитель часов в мире, увеличила операционную прибыль в 2017 году впервые за четыре года на фоне активного спроса на часы в Китае и снижения курса швейцарского франка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль в прошедшем году подскочила на 25% - до 1 млрд швейцарских франков ($1,1 млрд). Аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 990 млн франков.

Чистая прибыль повысилась на 27,3%, до 755 млн франков.

Выручка Swatch увеличилась с 7,55 млрд до 7,96 млрд франков.

Рост выручки в органическом выражении оставил 5,8% против ожидавшегося повышения на 4,5%.

Компания отметила рост продаж во всех регионах мира, при этом наиболее значительное повышение было зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Swatch планирует увеличить годовые дивиденды на 11%, до 7,5 франка на предъявительскую акцию и 1,5 франка на именную акцию.

Акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, на торгах во вторник подорожали на 3,1%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 19%, до 21,83 млрд франков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]