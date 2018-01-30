Swatch в 2017г увеличила прибыль впервые за 4 года

Швейцарская Swatch Group AG, крупнейший производитель часов в мире, увеличила операционную прибыль в 2017 году впервые за четыре года на фоне активного спроса на часы в Китае и снижения курса швейцарского франка.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль в прошедшем году подскочила на 25% - до 1 млрд швейцарских франков ($1,1 млрд). Аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 990 млн франков.
Чистая прибыль повысилась на 27,3%, до 755 млн франков.
Выручка Swatch увеличилась с 7,55 млрд до 7,96 млрд франков.
Рост выручки в органическом выражении оставил 5,8% против ожидавшегося повышения на 4,5%.
Компания отметила рост продаж во всех регионах мира, при этом наиболее значительное повышение было зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Swatch планирует увеличить годовые дивиденды на 11%, до 7,5 франка на предъявительскую акцию и 1,5 франка на именную акцию.
Акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, на торгах во вторник подорожали на 3,1%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 19%, до 21,83 млрд франков.
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