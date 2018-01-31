Главу Государственной фискальной службы Украины Насирова решено уволить - премьер Гройсман

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Романа Насирова, отстраненного ранее от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС).

"Мы направили в госкомисию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключения. Сегодня принимаем это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.