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СНГ 31.01.2018 15:35

В Белоруссии назвали причину замораживания ВТС с Украиной

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Белоруссией и Украиной сокращено из-за статуса Минска как площадки по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигалев.

"С Украиной у нас взаимодействие в этой области сокращено, не реализуется, поскольку мы должны понимать, что Беларусь - это, прежде всего, площадка по урегулированию конфликта (на Донбассе - ИФ). Мы (Госкомвоенпром - ИФ) не создаем дополнительных проблем и вопросов", - сказал О.Двигалев журналистам в среду в Минске.

Нельзя допустить "чтобы эта ситуация (военно-техническое сотрудничество - ИФ) могла как-то использоваться не в наших интересах".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ВПК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]