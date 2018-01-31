В Белоруссии назвали причину замораживания ВТС с Украиной

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Белоруссией и Украиной сокращено из-за статуса Минска как площадки по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигалев.
"С Украиной у нас взаимодействие в этой области сокращено, не реализуется, поскольку мы должны понимать, что Беларусь - это, прежде всего, площадка по урегулированию конфликта (на Донбассе - ИФ). Мы (Госкомвоенпром - ИФ) не создаем дополнительных проблем и вопросов", - сказал О.Двигалев журналистам в среду в Минске.
Нельзя допустить "чтобы эта ситуация (военно-техническое сотрудничество - ИФ) могла как-то использоваться не в наших интересах".
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