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Дальнее зарубежье 31.01.2018 15:56

Мэй призвала к расширению глобального стратегического партнерства между Лондоном и Пекином

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе визита в Китай призвала расширять глобальное стратегическое партнерство между ее страной и КНР, сообщает в среду телеканал "Скай ньюс".

"Это подходящий момент для того, чтобы осмыслить, как именно мы можем опереться в дальнейшем на нынешний золотой период и на глобальное стратегическое партнерство Китая и Британии, над которым мы работаем", - заявила британский премьер, указав на прогресс в двустороннем сотрудничестве, наблюдающийся с момента визита в 2015 году председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил надежду, что визит Т.Мэй "принесет новые плоды, которые в дальнейшем приведут к золотому периоду в британо-китайских отношениях".

Он добавил, что сейчас "в наших отношениях нет зимы, только весна и лето".

Ли Кэцян также заявил, что Лондон и Пекин сохранят контакты на том же уровне после того, как Великобритания выйдет из ЕС.

"Наши двусторонние отношения не изменятся после перемен в отношениях между Британией и ЕС. Наши страны уважают друг друга, и относятся друг к другу как к равному", - отметил Ли Кэцян.

Т.Мэй вместе с супругом Филиппом прибыла в Китай с визитом в среду. Первым городом в ее списке стал Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Затем она отправилась в Пекин, где после встречи с Ли Кэцяном проведет переговоры с Си Цзиньпином.

Вместе с ней в КНР также прибыли около 50 бизнесменов и представителей крупных британских компаний.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]