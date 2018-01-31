Мэй призвала к расширению глобального стратегического партнерства между Лондоном и Пекином

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе визита в Китай призвала расширять глобальное стратегическое партнерство между ее страной и КНР, сообщает в среду телеканал "Скай ньюс".

"Это подходящий момент для того, чтобы осмыслить, как именно мы можем опереться в дальнейшем на нынешний золотой период и на глобальное стратегическое партнерство Китая и Британии, над которым мы работаем", - заявила британский премьер, указав на прогресс в двустороннем сотрудничестве, наблюдающийся с момента визита в 2015 году председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил надежду, что визит Т.Мэй "принесет новые плоды, которые в дальнейшем приведут к золотому периоду в британо-китайских отношениях".

Он добавил, что сейчас "в наших отношениях нет зимы, только весна и лето".

Ли Кэцян также заявил, что Лондон и Пекин сохранят контакты на том же уровне после того, как Великобритания выйдет из ЕС.

"Наши двусторонние отношения не изменятся после перемен в отношениях между Британией и ЕС. Наши страны уважают друг друга, и относятся друг к другу как к равному", - отметил Ли Кэцян.

Т.Мэй вместе с супругом Филиппом прибыла в Китай с визитом в среду. Первым городом в ее списке стал Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Затем она отправилась в Пекин, где после встречи с Ли Кэцяном проведет переговоры с Си Цзиньпином.

Вместе с ней в КНР также прибыли около 50 бизнесменов и представителей крупных британских компаний.