Азербайджан и Казахстан проведут 1 февраля в Баку заседание межпарламентской группы дружбы

Совместное заседание межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Казахстан состоится 1 февраля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в казахстанском посольстве в Баку.
«В этой связи Азербайджан с рабочим визитом посетит председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин», - сказал собеседник агентства.
По его словам, в рамках визита в Азербайджан глава Мажлиса также посетит секретариат ТюркПА.
«Кроме этого, Н.Нигматулин проведет в Баку встречу со своим азербайджанским коллегой Огтаем Асадовым, в ходе которой стороны обсудят межпарламентское сотрудничество между двумя странами», - отметил он.
Ф.Исазаде
TOTAL в феврале-марте начнет бурение первой скважины на блоке Абшерон на Каспии - SOCAR
VTB Bank (Azerbaijan) увеличил в 2017г капитал на 11%, чистая прибыль превысила 4,7 млн манатов
Самир Ахундов возглавил Агентство по энергетическим вопросам
Число безработных в мире будет почти стабильным в 2018-2019 гг. - МОТ
Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова
Таможенники Азербайджана в 2017г пресекли контрабанду свыше 14 кг золота – глава ГТК
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Назарбаев и Эрдоган обсудили по телефону вопросы региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии
В Тбилиси ждут от Киева ответа по вопросу экстрадиции Саакашвили
МИД РФ отвергает обвинения в предательстве Россией курдов на севере Сирии
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинец Борис Щетинкин стал членом Союза художников Азербайджана
Банк Республика увеличил операционную прибыль на 8,6%. Объявлены результаты за 2017 год.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»