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Внешняя политика 31.01.2018 15:18

Азербайджан и Казахстан проведут 1 февраля в Баку заседание межпарламентской группы дружбы

Совместное заседание межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Казахстан состоится 1 февраля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в казахстанском посольстве в Баку.

«В этой связи Азербайджан с рабочим визитом посетит председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках визита в Азербайджан глава Мажлиса также посетит секретариат ТюркПА.

«Кроме этого, Н.Нигматулин проведет в Баку встречу со своим азербайджанским коллегой Огтаем Асадовым, в ходе которой стороны обсудят межпарламентское сотрудничество между двумя странами», - отметил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПАРЛАМЕНТЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]