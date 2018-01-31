Азербайджан и Казахстан проведут 1 февраля в Баку заседание межпарламентской группы дружбы

Совместное заседание межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Казахстан состоится 1 февраля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в казахстанском посольстве в Баку.

«В этой связи Азербайджан с рабочим визитом посетит председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках визита в Азербайджан глава Мажлиса также посетит секретариат ТюркПА.

«Кроме этого, Н.Нигматулин проведет в Баку встречу со своим азербайджанским коллегой Огтаем Асадовым, в ходе которой стороны обсудят межпарламентское сотрудничество между двумя странами», - отметил он.

Ф.Исазаде