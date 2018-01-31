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СНГ 31.01.2018 16:29

Правительство Украины предлагает президенту уволить главу "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины будет ходатайствовать перед президентом страны Петром Порошенко об увольнении главы госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова.

"Я недавно заявил, что не буду работать с руководителем "Укроборонпрома" Романовым. Я сделал паузу, чтобы, возможно, человек сам определился и подал в отставку, но этого не произошло. Сегодня предлагаю принять решение правительства и подать президенту ходатайство об увольнении", - сказал на заседании кабинета министров в среду украинский премьер Владимир Гройсман.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", эта инициатива главы правительства была поддержана без возражений.

В.Гройсман сообщил, что после принятия президентом решения об увольнении Р.Романова обратится к новому набсовету "Укроборонпрома" внести предложение правительству в отношении новой кандидатуры на должность главы госконцерна, которая, в случае одобрения кабмином, будет подана на утверждение президенту страны.

Премьер подчеркнул, что в случае заявления им о неготовности работать с какими-то людьми, этим людям надо увольняться и переходить на другую работу, "желательно за пределами власти".

Напомнив, что инициатива увольнения Р.Романова связана с невыплатой зарплат на одном из предприятий госконцерна, В.Гройсман призвал других руководителей, "ворочающих миллиардами", ответственнее относиться к этому вопросу.

Как сообщалось, В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".

"Больше с вами я работать не буду. Сказано, не сделано - до свидания! Ищите другую работу!" - сказал тогда премьер.

В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения".

По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа.

Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.

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Тэги: УКРАИНА, УКРОБОРОНПРОМ, ГЛАВА, УВОЛЬНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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E-mail: [email protected]