Кабинет министров Украины будет ходатайствовать перед президентом страны Петром Порошенко об увольнении главы госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова.
"Я недавно заявил, что не буду работать с руководителем "Укроборонпрома" Романовым. Я сделал паузу, чтобы, возможно, человек сам определился и подал в отставку, но этого не произошло. Сегодня предлагаю принять решение правительства и подать президенту ходатайство об увольнении", - сказал на заседании кабинета министров в среду украинский премьер Владимир Гройсман.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", эта инициатива главы правительства была поддержана без возражений.
В.Гройсман сообщил, что после принятия президентом решения об увольнении Р.Романова обратится к новому набсовету "Укроборонпрома" внести предложение правительству в отношении новой кандидатуры на должность главы госконцерна, которая, в случае одобрения кабмином, будет подана на утверждение президенту страны.
Премьер подчеркнул, что в случае заявления им о неготовности работать с какими-то людьми, этим людям надо увольняться и переходить на другую работу, "желательно за пределами власти".
Напомнив, что инициатива увольнения Р.Романова связана с невыплатой зарплат на одном из предприятий госконцерна, В.Гройсман призвал других руководителей, "ворочающих миллиардами", ответственнее относиться к этому вопросу.
Как сообщалось, В.Гройсман на заседании Кабмина 27 декабря минувшего года инициировал увольнение главы "Укроборонпрома" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по зарплате на входящем в госконцерн "ГП "Николаевский судостроительный завод".
"Больше с вами я работать не буду. Сказано, не сделано - до свидания! Ищите другую работу!" - сказал тогда премьер.
В свою очередь Р.Романов отказался от добровольной отставки и заявил, что разрешение ситуации с погашением задолженности требует качественных решений правительства, а не поиска "козлов отпущения".
По его словам, проблема возникла из-за прекращения в феврале 2015 года компенсации затрат судозавода на содержание недостроенного крейсера "Украина", а неоднократные обращения госконцерна в кабмин с предложениями по разрешению данной ситуации остались без ответа.
Глава "Укроборонпрома" отметил, что не готов погасить задолженность за счет средств госконцерна, считая такое решение незаконным.
Запуск железной дороги БТК открыл новые возможности для стран региона – МИД Азербайджана
Совет сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится в I декаде февраля в Брюсселе
Азербайджан и Казахстан проведут 1 февраля в Баку заседание межпарламентской группы дружбы
TOTAL в феврале-марте начнет бурение первой скважины на блоке Абшерон на Каспии - SOCAR
VTB Bank (Azerbaijan) увеличил в 2017г капитал на 11%, чистая прибыль превысила 4,7 млн манатов
Самир Ахундов возглавил Агентство по энергетическим вопросам
Число безработных в мире будет почти стабильным в 2018-2019 гг. - МОТ
Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова
Таможенники Азербайджана в 2017г пресекли контрабанду свыше 14 кг золота – глава ГТК
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинец Борис Щетинкин стал членом Союза художников Азербайджана
Банк Республика увеличил операционную прибыль на 8,6%. Объявлены результаты за 2017 год.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»