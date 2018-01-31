Встреча министров иностранных дел Группы семи (G7) состоится 22-24 апреля в Торонто, сообщил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Канада с 1 января 2018 года стала председателем в "большой семерке".
Встреча глав МИД семи стран пройдет под девизом "Строя более безопасный мир".
Вслед за руководителями внешнеполитических ведомств 31 мая в горнолыжном курорте Уистлер соберутся министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Их встреча продлится до 2 июня.
Саммит G7 состоится 8-9 июня в отеле-замке Fairmont Manoir Richelieu в курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек). По сообщениям организаторов, лидеры "семерки" будут обсуждать в числе прочих вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, северокорейскую ядерную проблему, растущее влияние России.
До 2014 неформальное объединение ведущих держав мира существовало в формате "большой восьмерки" с участием России.
В 2014 году председательство в "восьмерке" перешло к РФ, и саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и вокруг Крыма встреча в верхах была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату G7.
Российские официальные лица заявляли, что для Москвы приоритетным является "большая двадцатка" и что у РФ нет намерений возвращаться к формату G8.
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