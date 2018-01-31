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Дальнее зарубежье 31.01.2018 16:45

Главы МИД стран G7 в преддверии саммита "семерки" соберутся в Торонто в 20-х числах апреля

Встреча министров иностранных дел Группы семи (G7) состоится 22-24 апреля в Торонто, сообщил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Канада с 1 января 2018 года стала председателем в "большой семерке".

Встреча глав МИД семи стран пройдет под девизом "Строя более безопасный мир".

Вслед за руководителями внешнеполитических ведомств 31 мая в горнолыжном курорте Уистлер соберутся министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Их встреча продлится до 2 июня.

Саммит G7 состоится 8-9 июня в отеле-замке Fairmont Manoir Richelieu в курортном городе Ла Мальбе (провинция Квебек). По сообщениям организаторов, лидеры "семерки" будут обсуждать в числе прочих вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, северокорейскую ядерную проблему, растущее влияние России.

До 2014 неформальное объединение ведущих держав мира существовало в формате "большой восьмерки" с участием России.

В 2014 году председательство в "восьмерке" перешло к РФ, и саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и вокруг Крыма встреча в верхах была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату G7.

Российские официальные лица заявляли, что для Москвы приоритетным является "большая двадцатка" и что у РФ нет намерений возвращаться к формату G8.

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Тэги: КАНАДА, G7, МИД, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]