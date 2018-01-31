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Дальнее зарубежье 31.01.2018 17:04

Поиск решения израильско-палестинского кризиса может быть только многосторонним - Могерини

Европейский союз совместно со своими партнерами будет стремиться возобновить политический процесс урегулирования ближневосточного кризиса, ведущий к решению через сосуществование двух государств, заявила в среду высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Любые рамки переговоров должны быть многосторонними и должны включать всех важнейших действующих лиц этого процесса. Процесс, в котором будет недоставать только одного такого партнера, не сработает. Он просто не будет реалистичным. Вот почему мы рады констатировать, что (ближневосточный - ИФ) "квартет" продолжает свои заседания, и мы, Европейский союз, работаем с Соединенными Штатами, РФ, с ООН", - сказала она на совместной с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде пресс-конференции после внеочередного заседания в Брюсселе Специального комитета по связям для координации международной помощи Палестине.

Отвечая на вопрос об объявленном президентом США Дональдом Трампом американском плане ближневосточного урегулирования, Ф.Могерини отметила, что в настоящее время в ЕС не знают никаких деталей этого плана, как и его графика.

"Для нас является основополагающим, чтобы все признали, что Соединенным Штатам принадлежит важнейшая роль в этом процессе для достижения реалистичного успеха. Важно также, чтобы наши американские друзья поняли, что им будет слишком сложно добиться чего-либо в одиночку", - объяснила глава европейской дипломатии.

Она резюмировала эту позицию лозунгом: "нельзя без них, и невозможно им одним".

Ф.Могерини также указала на важность участия в ближневосточном урегулировании арабских стран.

По словам главы МИД Норвегии, "не будет долгосрочного улучшения, если не возобновить переговоры, которые позволят урегулировать вопросы, остающиеся в подвешенном состоянии: о территориях, границах, безопасности, перемещении, Иерусалиме, беженцах, доступе к ресурсам".

"Также необходимо обеспечить существование устойчивой экономики. Это фундаментальное условие для жизнеспособности палестинского государства", - добавила И.Эриксен Сёрейде.

"Кроме решения через сосуществование двух государств, нет других перспектив", - подчеркнула норвежский министр иностранных дел.

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Тэги: ЕС, ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, МОГЕРИНИ


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