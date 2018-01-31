Банк Республика увеличил операционную прибыль на 8,6%. Объявлены результаты за 2017 год.

Банк Республика представил финансовые результаты за 2017-ый год. Так, согласно отчету чистая операционная прибыль банка выросла на 8,6% и составила 4.9 млн. манат. Также, отмечается увеличение количества клиентов, доверивших свои вклады банку, о чем говорит прирост депозитного портфеля. За 2017-ый год депозитный портфель физических лиц увеличился на 3.5% и составил 196,637 млн. манат. Общий депозитный портфель банка к концу года увеличился на 2.7% и достиг 474,801 млн. манат.
На отчетный период активы банка составили 702 млн. манат, а кредитный портфель 229 млн. манат. Качественный анализ кредитного портфеля показывает уменьшение просроченных кредитов. За квартал их доля уменьшилась с 13% до 10%, что является одним из низких показателей в банковском секторе, а также считается одним из главных факторов, определяющих финансовую устойчивость банка.
Для сохранения качества кредитного портфеля в минувшем году банком было принято решение о создании резервов на сумму 15 млн. манат. В результате, банк завершил прошлый год с убытком 10.5 млнманат.
«Хочу отметить, что создав дополнительные резервы, банк предотвратил возникновение возможных рисков по кредитам, выданным до 2017 года. В этой свзяи было принято решение и об увеличении капитала банкана на 10 млн. манат. Данный процесс планируется завершить уже к 10-му февраля текущего года. В результате чего, уставной капитал банка достигнет 67,5 млн. манат.
Повышение уставного капитала производится в рамках стратегии развития по укреплению позиций банка на рынке. Данные инвестиции поддержут устойчивое развитие организации и еще большеукрепят надежность банка на рынке. Кроме того, за счет дополнительно привлеченных средств банк планирует реализовать новые инновативные проекты и обновить ряд продуктов, которые предлагаются клиентам.»- отметил председатель правления банка Асеф Намазов.
Банк Республика начал свою деятельность 22 мая 1992-го года на основе лицензии Национального Банка Азербайджанской Республики и уже 25 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу“Sizəfaydalı”.
В числе акционеров Банка представлены два известных финансовых института Германии – Инвестиционная КомпанияDEG, член банковской группыKfW(Немецкий Государственный Банк), иSparkassenInternationalDevelopmentTrust, член финансовой группыSparkassen-Finanzgruppe.
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