Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1116 RUR   0.0302 GBR   2.4094 TRY   0.4504

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.50 Brent   69.02

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 2 Фев 3 Фев

Регион 31.01.2018 15:46

Глава МИД Ирана обвинил раскритиковавшего его страну Трампа в невежестве

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в среду раскритиковал президента США Дональда Трампа за прозвучавшую в ходе обращения к американскому конгрессу критику в адрес Тегерана, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Трамп вновь подтвердил свое невежество относительно Ирана и всего региона. Все знают, какую позицию он занимает, и очевидно, что он не вместе с иранцами", - написал Дж.Зариф в "Твиттере".

В ночь на среду Д.Трамп выступил с первым после вступления в должность президента обращением к конгрессу. Вопреки прогнозам многих СМИ, которые сообщали, что речь будет посвящена, главным образом, внутриполитическим и экономическим проблемам, Д.Трамп значительное внимание уделил и международным вопросам.

Говоря об Иране, он отметил, что Вашингтон поддерживает иранский народ в его "храброй борьбе за свободу" против "коррумпированной диктатуры".

Кроме того, американский лидер призвал конгресс заняться фундаментальными проблемами, касающимися соглашения по иранской ядерной программе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, ТРАМП, КРИТИКА


Похожие новости


Зариф обвинил США в фабрикации "доказательств" поставок Ираном ракет в Йемен Лавров обсудил с иранским коллегой вопросы сирийского урегулирования Глава МИД Ирана доволен консенсусом с европейскими коллегами по СВПД Необходимо охранять ядерное соглашение с Ираном от любого деструктивного влияния - глава МИД ФРГ Глава МИД Ирана рассказал о консенсусе с европейскими коллегами по СВПД Зариф прибыл в Брюссель для встречи с Могерини, главами МИД Британии, ФРГ и Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]