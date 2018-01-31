Глава МИД Ирана обвинил раскритиковавшего его страну Трампа в невежестве

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в среду раскритиковал президента США Дональда Трампа за прозвучавшую в ходе обращения к американскому конгрессу критику в адрес Тегерана, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Трамп вновь подтвердил свое невежество относительно Ирана и всего региона. Все знают, какую позицию он занимает, и очевидно, что он не вместе с иранцами", - написал Дж.Зариф в "Твиттере".

В ночь на среду Д.Трамп выступил с первым после вступления в должность президента обращением к конгрессу. Вопреки прогнозам многих СМИ, которые сообщали, что речь будет посвящена, главным образом, внутриполитическим и экономическим проблемам, Д.Трамп значительное внимание уделил и международным вопросам.

Говоря об Иране, он отметил, что Вашингтон поддерживает иранский народ в его "храброй борьбе за свободу" против "коррумпированной диктатуры".

Кроме того, американский лидер призвал конгресс заняться фундаментальными проблемами, касающимися соглашения по иранской ядерной программе.