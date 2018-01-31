Еврокомиссия может подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Европейская комиссия потребовала от девяти стран Европейского союза до 5 февраля принять эффективные меры борьбы против высокого уровня загрязнения воздуха.
Если не будут предприняты шаги, которые "без промедления" приведут к уменьшению содержания вредных веществ в воздухе до допустимого уровня, Еврокомиссия обратится с иском в суд Евросоюза, заявила комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла.
По окончании кризисной встречи с министрами окружающей среды Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Румынии, Венгрии, Чехии и Словакии еврокомиссар назвала недостаточными меры, которые эти страны планируют принять против загрязнения воздуха. Она пояснила, что эти планы будут еще проверены, сообщает Deutsche Welle.
Ранее Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении девяти государств, обвинив их в нарушении законодательства ЕС в связи с превышением уровня вредных веществ в воздухе. Третьим этапом этой процедуры является подача иска в суд ЕС. Это происходит, если после предупреждений Брюсселя его требования остаются невыполненными.
По данным ЕК, каждый год в Евросоюзе из-за последствий загрязнения воздуха умирают около 400 тыс. человек.
Во вторник стало известно, что уровень загрязнения воздуха в лондонском районе Брикстон достиг годового лимита в рамках нормативов ЕС по экологии. Тем не менее, экологическая ситуация в городе улучшилась - в 2017 году годовой норматив по загрязнению воздуха в Лондоне был превышен уже к 6 января, отмечает агентство Bloomberg.
Великобритания ежегодно нарушает нормативы ЕС по уровню загрязнения воздуха с 2010 года. Несмотря на то, что правительство страны инициировало процесс выхода из европейского блока, правила ЕС будут распространяться на Соединенное Королевство до завершения Brexit в апреле 2019 года.
Мэр Лондона Садик Хан, страдающий от астмы, за последние годы предпринял ряд мер для снижения уровня загрязнения от транспорта. К апрелю 2019 года он рассчитывает создать зоны с низким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.
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