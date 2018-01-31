Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1116 RUR   0.0302 GBR   2.4094 TRY   0.4504

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.50 Brent   69.02

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 2 Фев 3 Фев

Дальнее зарубежье 31.01.2018 17:31

Еврокомиссия может подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Европейская комиссия потребовала от девяти стран Европейского союза до 5 февраля принять эффективные меры борьбы против высокого уровня загрязнения воздуха.

Если не будут предприняты шаги, которые "без промедления" приведут к уменьшению содержания вредных веществ в воздухе до допустимого уровня, Еврокомиссия обратится с иском в суд Евросоюза, заявила комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла.

По окончании кризисной встречи с министрами окружающей среды Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Румынии, Венгрии, Чехии и Словакии еврокомиссар назвала недостаточными меры, которые эти страны планируют принять против загрязнения воздуха. Она пояснила, что эти планы будут еще проверены, сообщает Deutsche Welle.

Ранее Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении девяти государств, обвинив их в нарушении законодательства ЕС в связи с превышением уровня вредных веществ в воздухе. Третьим этапом этой процедуры является подача иска в суд ЕС. Это происходит, если после предупреждений Брюсселя его требования остаются невыполненными.

По данным ЕК, каждый год в Евросоюзе из-за последствий загрязнения воздуха умирают около 400 тыс. человек.

Во вторник стало известно, что уровень загрязнения воздуха в лондонском районе Брикстон достиг годового лимита в рамках нормативов ЕС по экологии. Тем не менее, экологическая ситуация в городе улучшилась - в 2017 году годовой норматив по загрязнению воздуха в Лондоне был превышен уже к 6 января, отмечает агентство Bloomberg.

Великобритания ежегодно нарушает нормативы ЕС по уровню загрязнения воздуха с 2010 года. Несмотря на то, что правительство страны инициировало процесс выхода из европейского блока, правила ЕС будут распространяться на Соединенное Королевство до завершения Brexit в апреле 2019 года.

Мэр Лондона Садик Хан, страдающий от астмы, за последние годы предпринял ряд мер для снижения уровня загрязнения от транспорта. К апрелю 2019 года он рассчитывает создать зоны с низким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ВОЗДУХ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, СУД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]