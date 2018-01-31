Азербайджан в феврале проведет презентацию транзитных возможностей страны в Китае

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским союзом в сфере транспорта, намерен их довести до уровня сотрудничества в сфере энергетики, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«В марте в Брюсселе в ходе встреч с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства планируется обсудить вопросы привлечения инвестиций стран ЕС в экономику Азербайджана, поставок азербайджанской продукции на европейский рынок, а также расширения сотрудничества в сфере транспорта и грузоперевозок», - сказал Ш.Мустафаев на встрече в Баку с гендиректором по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенриком Хололейем.
Министр добавил, что в 2012-2015гг суммарные инвестиции стран ЕС в экономику Азербайджана составили $15 млрд, в настоящее время в республике действуют свыше 1,4 тыс. компаний из стран Евросоюза.
По его словам, кроме этого, в начале февраля азербайджанская делегация посетит Китай, где проведет презентацию транзитных возможностей Азербайджана.
В свою очередь, Х.Хололей отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает с ЕС как в энергетической, так и в транспортной сфере. По его мнению, проведение презентаций по транзитному потенциалу Азербайджана является важным с точки зрения расширения сотрудничества.
Б.Рустамбеков
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