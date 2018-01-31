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Транспорт и связь 31.01.2018 15:53

Азербайджан в феврале проведет презентацию транзитных возможностей страны в Китае

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским союзом в сфере транспорта, намерен их довести до уровня сотрудничества в сфере энергетики, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В марте в Брюсселе в ходе встреч с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства планируется обсудить вопросы привлечения инвестиций стран ЕС в экономику Азербайджана, поставок азербайджанской продукции на европейский рынок, а также расширения сотрудничества в сфере транспорта и грузоперевозок», - сказал Ш.Мустафаев на встрече в Баку с гендиректором по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенриком Хололейем.

Министр добавил, что в 2012-2015гг суммарные инвестиции стран ЕС в экономику Азербайджана составили $15 млрд, в настоящее время в республике действуют свыше 1,4 тыс. компаний из стран Евросоюза.

По его словам, кроме этого, в начале февраля азербайджанская делегация посетит Китай, где проведет презентацию транзитных возможностей Азербайджана.

В свою очередь, Х.Хололей отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает с ЕС как в энергетической, так и в транспортной сфере. По его мнению, проведение презентаций по транзитному потенциалу Азербайджана является важным с точки зрения расширения сотрудничества.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]