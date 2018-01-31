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31.01.2018 15:57

Пресс-релиз

12 февраля 2018 года (начало - в 17:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится открытие фотовыставка «Russian Business Guide» при содействии Торгово-промышленной палаты Российкой Федерации, Союза журналистов России, Торгового представительства России в Азербайджане и представительства Роосотрудничества в Азербайджанской Республике.
Фотовыставка посвящена предпринимателям и общественным деятелям, родившимся в Азербайджане, но строящим свой бизнес и реализующим творческие проекты в России. Среди ее героев - Год Нисанов, Мамед Агаев, Муслим Муслимов, Шахид Аскеров, Нармин Ширалиева, Ализаман Сабиров, Бахтияр Алиев и многие другие. В каждой фотографии – личная история, фрагмент жизни, наполненный планами и мечтами, рабочим настроением или любовью к искусству.
Всего в экспозицию вошли 36 фотографий, подготовленных профессиональными фотографами.
Выставка будет экспонироваться в РИКЦ до 23 февраля, вход свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]