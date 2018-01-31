Пресс-релиз

12 февраля 2018 года (начало - в 17:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится открытие фотовыставка «Russian Business Guide» при содействии Торгово-промышленной палаты Российкой Федерации, Союза журналистов России, Торгового представительства России в Азербайджане и представительства Роосотрудничества в Азербайджанской Республике.

Фотовыставка посвящена предпринимателям и общественным деятелям, родившимся в Азербайджане, но строящим свой бизнес и реализующим творческие проекты в России. Среди ее героев - Год Нисанов, Мамед Агаев, Муслим Муслимов, Шахид Аскеров, Нармин Ширалиева, Ализаман Сабиров, Бахтияр Алиев и многие другие. В каждой фотографии – личная история, фрагмент жизни, наполненный планами и мечтами, рабочим настроением или любовью к искусству.

Всего в экспозицию вошли 36 фотографий, подготовленных профессиональными фотографами.

Выставка будет экспонироваться в РИКЦ до 23 февраля, вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов