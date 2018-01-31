Президент Молдавии в связи с заявлениями об объединении с Румынией призвал защитить суверенитет страны

Президент Молдавии Игорь Додон распорядился созвать Высший Совет безопасности, чтобы обсудить и выработать позицию по действиям, "направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова".
В среду на своей странице в Facebook И.Додон написал, что в последний месяц представителями ряда населенных пунктов Молдавии "были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера".
"Речь идет о так называемых декларациях, подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель упразднение государства Республика Молдова и её включение в соседнее государство - Румынию. Все это происходит на фоне беспрецедентных кампаний, проводимых на территории РМ с целью опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность и Молдавии, а также направленных на отрицание концепции государственности", - подчеркнул И.Додон.
Он сообщил, что накануне "был совершен акт вандализма государственного масштаба: была попытка сжечь государственный флаг, вывешенный внутри Триумфальной Арки на площади Великого национального собрания".
"Категорически осуждаю действия ряда представителей населенных пунктов Республики Молдова, а также безразличие, халатность или, возможно, злой умысел со стороны таких ведомств как СИБ, МВД, Генеральная прокуратура, которые обязаны пресекать подобные действия", - заявил президент.
В декларации главы государства по этому поводу, опубликованной на сайте президента, выражается убеждённость в том, что "многонациональный народ Республики Молдова гордится своим государством и готов его защищать".
"Любые поползновения, откуда бы они ни исходили, с Востока, Запада, Юга или Севера страны, столицы, больших или малых городов и сёл Молдавии, направленные на захват или отчуждение территории Молдовы, любые действия направленные на ликвидацию нашего государства, встретят достойный ответ со стороны граждан Республики Молдова", - подчеркнул И.Додон.
Он "категорически потребовал", чтобы "правительство, парламент, так и другие ведомства в кратчайшие сроки отреагировали и осудили эти деструктивные действия, а также запустили процедуру привлечения к ответу в соответствии с положениями действующего законодательства всех виновных в организации и совершении данных действий".
Ранее в январе местные советы в семи селах Молдавии приняли заявления о стремлении объединиться с Румынией. Эти заявления приурочены к 100-летию Великого объединения, которое сторонники объединения в Молдавии и Румынии отмечают в 2018 году.
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