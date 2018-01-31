Лондон и Пекин назвали санкции Совбеза ООН по КНДР способом заставить Пхеньян отказаться от незаконной деятельности

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявили в среду, что придают большое значение имплементации санкций СБ ООН в отношении КНДР так как это должно подтолкнуть Пхеньян к прекращению работы над ядерным оружием и баллистическими ракетами.
"Мы пришли к согласию в том, что полное и эффективное выполнение санкций Совета Безопасности ООН необходимо, чтобы убедить северокорейский режим изменить курс и отказаться от своей незаконной деятельности", - заявила британский премьер после переговоров с Ли Кэцяном.
"Мы также согласны с тем, что стремление (КНДР - ИФ) реализовывать программы по разработке ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет незаконно, безрассудно и представляет неприемлемую угрозу международной безопасности", - добавила Т.Мэй.
Т.Мэй вместе с супругом Филиппом прибыла в Китай с трехдневным визитом ранее в среду. Первым городом в ее списке стал Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Затем она отправилась в Пекин, где после встречи с Ли Кэцяном, как ожидается, проведет переговоры с Си Цзиньпином.
Вместе с ней в КНР также прибыли около 50 бизнесменов и представителей крупных британских компаний.
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