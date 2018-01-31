Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова

Сотрудникам Министерства иностранных дел Великобритании посоветовали не кормить кота Палмерстона, потому что он стал хуже ловить мышей, сообщает в среду The Telegraph.
Постоянный заместитель главы британского Министерства иностранных дел Саймон МакДональд разослал служебную записку сотрудникам ведомства, в которой попросил не кормить кота, поскольку есть опасения, что он перестает справляться с ловлей мышей.
Источники издания в МИДе сообщают, что большинство сотрудников не заметили изменений в весе у Палмерстона, но руководство стремится следить за калориями, которые потребляет кот.
По официальным данным, кот Палмерстон поймал 27 грызунов с момента прибытия в МИД в апреле 2016 года, но эти данные, скорее всего, преуменьшены, так как сотрудники не всегда замечают успехи кота.
Палмерстон возглавил борьбу с мышами в знаменитом здании Форин-офиса после того как его обнаружили на улице крайне истощенным, а бывших хозяев не нашли. Кота назвали в честь видного английского дипломата XIX века лорда Палмерстона.
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