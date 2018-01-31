AzerGold направит около 5,4 млн манат на услуги по управлению и эксплуатации промысловой лабораторией

ЗАО "AzerGold" заключило с ООО "Intertek Azeri Lrd" контракт на управление и эксплуатацию промысловой лабораторией, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"AzerGold заключило с Intertek Azeri Lrd контракт по услугам управления и эксплуатации промысловой лаборатории", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 5 млн 380,67 тыс. манатов.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова