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Регион 31.01.2018 18:03

Президент Ирана заявил о готовности прислушиваться к желаниям народа, чтобы не допустить революции

Президент Ирана Хасан Рухани в преддверии празднования годовщины революции 1978-1979 годов заявил о необходимости прислушиваться к гражданам, выходящим на уличные акции протеста, сообщает в среду агентство ИРНА.

"Руководство страны должно прислушиваться к запросам и критике граждан", - сказал Х.Рухани в речи, приуроченной к годовщине Исламской Революции.

Он отметил, что "режим Пехлеви потерял власть из-за того, что не прислушивался к протестам, потребностям и советам людей".

По информации агентства, Х.Рухани и члены правительства посетили мавзолей имама Хомейни, являющегося основоположником нынешней республики, и возложили цветы к его могиле празднования годовщины.

Празднования в Иране начнутся 1 февраля и продлятся 10 дней.

В Иране с начала января прошла серия протестов в десятках городов, в ходе которых, по меньшей мере, 25 человек погибли и несколько сотен человек были задержаны. Власти Ирана признали, что поводом для протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране.

В протестах также принимали участие и женщины, которые вышли на улицы, не покрыв голову и выступив, таким образом, против обязательных правил внешнего вида для мусульманки.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал поддержку протестующим в Иране. Ранее в среду американский президент, говоря об Иране во время послания к Конгрессу США, отметил, что Вашингтон поддерживает иранский народ в его "храброй борьбе за свободу" против "коррумпированной диктатуры".

В результате Исламской революции 1978-1979 годов шах Мохаммед Реза Пехлеви покинул страну, была упразднена монархия, а к власти пришла новая администрация во главе с аятоллой Хомейни.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕВОЛЮЦИЯ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]