Президент Ирана заявил о готовности прислушиваться к желаниям народа, чтобы не допустить революции

Президент Ирана Хасан Рухани в преддверии празднования годовщины революции 1978-1979 годов заявил о необходимости прислушиваться к гражданам, выходящим на уличные акции протеста, сообщает в среду агентство ИРНА.
"Руководство страны должно прислушиваться к запросам и критике граждан", - сказал Х.Рухани в речи, приуроченной к годовщине Исламской Революции.
Он отметил, что "режим Пехлеви потерял власть из-за того, что не прислушивался к протестам, потребностям и советам людей".
По информации агентства, Х.Рухани и члены правительства посетили мавзолей имама Хомейни, являющегося основоположником нынешней республики, и возложили цветы к его могиле празднования годовщины.
Празднования в Иране начнутся 1 февраля и продлятся 10 дней.
В Иране с начала января прошла серия протестов в десятках городов, в ходе которых, по меньшей мере, 25 человек погибли и несколько сотен человек были задержаны. Власти Ирана признали, что поводом для протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране.
В протестах также принимали участие и женщины, которые вышли на улицы, не покрыв голову и выступив, таким образом, против обязательных правил внешнего вида для мусульманки.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал поддержку протестующим в Иране. Ранее в среду американский президент, говоря об Иране во время послания к Конгрессу США, отметил, что Вашингтон поддерживает иранский народ в его "храброй борьбе за свободу" против "коррумпированной диктатуры".
В результате Исламской революции 1978-1979 годов шах Мохаммед Реза Пехлеви покинул страну, была упразднена монархия, а к власти пришла новая администрация во главе с аятоллой Хомейни.
Запуск железной дороги БТК открыл новые возможности для стран региона – МИД Азербайджана
Совет сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится в I декаде февраля в Брюсселе
Азербайджан и Казахстан проведут 1 февраля в Баку заседание межпарламентской группы дружбы
TOTAL в феврале-марте начнет бурение первой скважины на блоке Абшерон на Каспии - SOCAR
VTB Bank (Azerbaijan) увеличил в 2017г капитал на 11%, чистая прибыль превысила 4,7 млн манатов
Самир Ахундов возглавил Агентство по энергетическим вопросам
Число безработных в мире будет почти стабильным в 2018-2019 гг. - МОТ
Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова
Таможенники Азербайджана в 2017г пресекли контрабанду свыше 14 кг золота – глава ГТК
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Бакинец Борис Щетинкин стал членом Союза художников Азербайджана
Банк Республика увеличил операционную прибыль на 8,6%. Объявлены результаты за 2017 год.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»